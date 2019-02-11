Triatlon "okullu" oluyor





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlon okulları projesiyle branşı daha fazla çocukla tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yalçınkaya, triatlon okulları projesi, branşın yaygınlaşmasına dair planları ve düzenlenecek uluslararası organizasyonlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Triatlon okulları projelerinin 6-13 yaş grubunu kapsayacağını vurgulayan Yalçınkaya, "Triatlon okulları projesi ile bu yaş grubu için özel bir eğitim sistemi getireceğiz. Bunu da triatlonun bilinirliği ve gelişimi için Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz." dedi.

Okul projesinin sonuçlarının uzun vadede görüleceğini dile getiren Yalçınkaya, "Bu projenin karşılığını olimpiyatlarda alabiliriz. 6-13 yaş grubuna indirdiğimiz eğitim programı sayesinde, küçük yaşta branşla tanışan sporcular, olimpiyatlarda bulunmamıza da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Federasyonun öncelikli konusunun eğitim olduğuna dikkati çeken Yalçınkaya, "Öncelikle eğitimi oturtmamız lazım. Sporcuyu, antrenörü, veliyi bilinçlendirdikten sonra sporcu yetiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.





- Camiada "bütünlük"





Federasyona karşı kaybedilen güveni kazanmaya öncelik verdiklerini belirten başkan Yalçınkaya, "Öncelikle camiada bütünlüğü sağlamak istedik." yorumunu yaptı.

Triatlonu, Türkiye'de bir seviye daha ileriye götürdüklerini dile getiren Yalçınkaya, "Branşımızı önümüzdeki senelerde daha da iyi noktalara getirmek için gayret sarf edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin uluslarası triatlon camiasındaki güvenilirliğini arttırmak istediklerini vurgulayan Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Elit sporcularımız var. Bu arkadaşlarımızın katılabileceği 5 ulusal, 4 uluslarası yarışma var. 2 tanesini yurt dışında, 1 tanesini Türkiye'de yapacağımız Balkan Şampiyonası'na göndereceğiz. Ayrıca Triatlon Dünya Turnuvası 5-6 Ekim’de Alanya’da olacak. Burada da sporcularımız yer alacak. Bu organizasyon çok önemli çünkü hem Avrupa gençler hem de Avrupa yıldızlar şampiyonaları burada yapılacak."





- Gelibolu'da 57. Alay yarışı





Yalçınkaya, triatlona ilginin arttığını ve bunun en son Antalya'da yapılan yarışlarda görüldüğünü aktardı.

Gelibolu'da bir triatlon yarışması düzenleyecekleri bilgisini veren Yalçınkaya, "Bu sene Gelibolu'da 57. Alay yarışı yapıyoruz .Geleneksel ve potansiyeli yüksek bir yarışma olacak. Seneye orada savaşmış ülkelerden sporcular davet edebiliriz. Şu anda görüşmelerimizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Elit sporcu sayısını 70'e çıkarmamız gerekiyor"





Bayram Yalçınkaya, branşta rekabetin artması için elit sporcu sayısının da artması gerektiğini vurguladı.

Federasyon bünyesinde bin 100 erkek, 600 de kadın sporcunun bulunduğunu ifade eden Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde toplam 8 elit sporcumuz var. Kaliteli organizasyon ve rekabet yapabilmemiz için bu sayıyı en az 70'e çıkarmamız gerekiyor. Rekabet ve yarışma kalitesini arttırmalıyız."

Milli sporcular Esra Gökçek, Gültekin Er ve Ali Mutlu'nun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alabileceğini dile getiren Yalçınkaya, "Elimizden geleni yapacağız. Yapamasak da hayatın sonu değil, onları, 2024'e hazırlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



