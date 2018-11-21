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"Transfer tahtasının açılmasını konuşacak durumda değiliz"

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:- "Kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla sağlamaya çalışıyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:47
"Transfer tahtasının açılmasını konuşacak durumda değiliz"


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Daha sonra transfer tahtasının açılması, hedefleri kovalama gibi aşamaları gerçekleştirebiliriz." dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesi'nin siyah-kırmızılı kulübün SMS kampanyasına destek vermesi dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına katılan Çapa, Eskişehirspor'un yaşatılması gerektiğinin altını çizdi.

Çapa, Eskişehirspor'un sancılı bir süreçten geçtiğini ve her şeyi kamuoyuyla paylaşamadıklarını kaydetti.

Siyah-kırmızılı kulübün yurt içi ve yurt dışında önemli bir marka olduğunu anlatan Çapa, şöyle konuştu:

"Kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra transfer tahtasının açılması, hedefleri kovalama gibi aşamaları gerçekleştirebiliriz. Şu anda transfer tahtasının açılmasını konuşacak ya da hedefleri belirleyecek bir süreçte değiliz. Bu çok acı. Eskişehirspor hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Taraftarın kulubüne olan tutkusu bunu gösteriyor."

Kulübün genel sekreteri Hasan Tuç da Anadolu'da futbolun ilklerini başaran siyah-kırmızılı kulübün zor günler geçirdiğini hatırlatarak, kentin en önemli markası Eskişehirspor'u ayakta tutmak için var güçleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal da Eskişehirspor'un herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, bütün sağlık çalışanlarının SMS kampanyasına destek vereceğine inandığını söyledi.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:47
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