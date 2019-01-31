Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2019 aratransfer dönemi

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ülkemizde 4 Ocak'ta başlamıştı. FIFA kuralları gereği 4 hafta süren ara transfer döneminin ne zaman kapanacağı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman kapanacak? Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor?

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Kulüplerin, anlaştıkları futbolculara sözleşme imzalatmak için artık çok kısa bir süresi kaldı. İşte, ara transfer döneminin kapanacağı tarih...

'Ara transfer' ya da 'devre arası transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın (31 Ocak Perşembe) sona erecek. 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.