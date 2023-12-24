Tramvayların led ekranında ‘Milletimizin başı sağ olsun’ yazısı yer aldı
Bölücü terör örgütü mensuplarının 12 askeri şehit etmesi nedeniyle Eskişehir’de tramvay üzerindeki led ekranlara ‘milletimizin başı sağ olsun’ yazısı yansıtıldı.
Bölücü terör örgütü mensuplarının 12 askeri şehit etmesi nedeniyle Eskişehir’de tramvay üzerindeki led ekranlara ‘milletimizin başı sağ olsun’ yazısı yansıtıldı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 22-23 Aralık tarihlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırılar sonucunda 12 asker şehit edildi. Acı haberler üzerine, Eskişehir’de tramvayların üzerindeki led ekranlarda ‘milletimizin başı sağ olsun’ yazısı yer aldı.