Trakya’da yeraltı suları yüzde 85 azaldı... Debisi düşen Tunca Nehri kuruma noktasına geldi: Trakya’da ‘su’ alarmı

Aynı şekilde sanayileşme beraberinde nüfusu da getirmiştir. Hem göç alan bir bölge haline gelmiş hem de bu sanayideki çalışan işçiler buradaki nüfusu arttırmıştır. Yine 25-30 yıllık döneme baktığımız zaman bu bölgede nüfus yaklaşık 2,5 kat artmıştır. Eskiden tarım bölgesiydi, yer altı sularıyla idare edilebiliyordu. Bir de son 30 yılda endüstri geldi, artan nüfusla tüketim arttı" dedi.

'HER YERE EŞİT OLARAK DAĞILMIYOR'

Bölgedeki yer altı sularının dağıtımını incelediğini belirten Prof. Dr. Tecer, "Yer altı suları ne yazık ki bu bölgede de dünyada olduğu gibi her yere eşit olarak dağılmıyor. Bir de bu faktör var. Mesela çıkardığım rakamlarda Çorlu bölgesinde yer altı sularının beslenmesi ile buradaki kullanım oranı birbirinden çok farklı.

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