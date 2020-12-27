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Aktüel Trakya'da son bir haftada 6.5 ton sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Trakya'da son bir haftada 6.5 ton sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:57:37 -
Trakya'da son bir haftada 6.5 ton sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonlarda 6,5 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trakya'da güvenlik güçleri, 20-27 Aralık tarihlerinde yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Edirne, Kırklarekli ve Tekirdağ'da bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 bin 500 litre sahte içki, 327 litre etil alkol, 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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