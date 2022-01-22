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Aktüel Traktör arkasında sörf keyfi! Eğlenceli anlar böyle kaydedildi
Aktüel

Traktör arkasında sörf keyfi! Eğlenceli anlar böyle kaydedildi

Malatya’da 4 arkadaş, traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf keyfi yaptı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 01:38:00 - 2022-01-22 01:42:57

Malatya’da 4 arkadaş, traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf yaptı, o anları ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Malatya’da iki gün aralıksız yağan kar yağışı kimilerine çile kimilerine ise eğlence oldu. Hafta başı kenti etkisine alan kar perşembe günü etkisini yitirirken, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Mıççikler mevkiinde yaşanan olayda akraba olan 4 genç traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf yaptı.

Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Yaklaşık bir kilometre traktörün arkasına bağladıkları iple karlı yolda kayarak sörf yapan gençler o anları ise cep telefonları ile görüntülediler.

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