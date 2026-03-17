Trafikte kavga eden sürücülere ağır ceza!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye çalışmaları sürüyor...

Bu kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu trafikte kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğu tespit edildi.

İKİ SÜRÜCÜYE CEZA ÜSTÜNE CEZA

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.