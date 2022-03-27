Trafikte drift atan taksici insanların canını hiçe saydı!
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde taksiyle trafikte drift yapan sürücü, insanların canını tehlikeye attı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir sürücü, trafikte taksiyle drift yaparak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında bir taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerledi.
Trafikte tehlikeli anlar
Önündeki bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, taksicinin trafikteki diğer araçlara aldırmadan caddede drift yaparak ilerlediği görülüyor.