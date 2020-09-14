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Aktüel Trafik magandalarının aracına mahkeme kararıyla el konulabilir
Aktüel

Trafik magandalarının aracına mahkeme kararıyla el konulabilir

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:53:34 -
Trafik magandalarının aracına mahkeme kararıyla el konulabilir

İZMİR (AA) - Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, trafik suçu işlediği belirlenen kişinin aracına Türk Ceza Kanununun (TCK) 54. maddesi uyarınca mahkeme kararıyla el konulabileceğini savundu.

Prof. Dr. Demirbaş, yaptığı açıklamada, TCK'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçunu düzenleyen 179 ve eşya müsaderesini düzenleyen 54. maddelerinin etkili uygulanması gerektiğini bildirdi.

TCK'nın "eşya müsaderesini" düzenleyen 54. maddesine dikkati çeken Demirbaş, bu hükmün trafik kurallarını ihlal edenlere de uygulanabileceğini ileri sürerek, "Trafik suçu işlediği belirlenen kişinin aracına Türk Ceza Kanununun (TCK) 54. maddesi uyarınca mahkeme kararıyla el konulabilir. Bu hükmün uygulanması halinde, şehir içinde yarış yapan, yolu kapayan, drift atan sürücünün bu hareketi yapmadan önce bin defa düşünmesi gerekecektir. Çünkü, işin ucunda suçta kullanılan aracın mahkeme kararıyla müsadere edilmesi, yani mülkiyetinin devlete geçmesi ihtimali bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

TCK’nın 54/1. maddesinde "trafik magandalarının" suçta kullandıkları aracın müsadere edilmesi için gerekli koşulların bulunduğunu kaydeden Demirbaş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu 4 maddelik koşullar eşyanın suçta kullanılması, kasıtlı bir suçun işlenmiş olması, eşyanın iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmaması ve oranlılık ilkesinin dikkate alınmasıdır. 54/3'e göre de 'Oranlılık ilkesi gereğince, suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir' denilmektedir. Ancak burada trafik magandasının kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidinde bir kişinin ölümüne olası kastla neden olması halinde, artık suçta kullanılan aracın mahkeme kararıyla mülkiyetinin devlete geçmesinin orantısız olduğu söylenemez."

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