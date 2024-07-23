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Otomotiv Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı artıyor
Otomotiv

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-23 22:32:00 -
Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı artıyor

2024 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 otomobil olduğu tespit edildi. Bu araçların 122 bin 670'i elektrikli otomobillerden oluşuyor.

2024 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin otomobil bulunuyor. Otomobillerin yüzde 39,9 oranla 5 milyon 488 bin'i dizel yakıtlı olurken yüzde 32,6 oranla 5 milyon 131 bin'i LPG'li, yüzde 29,6 oranla 4 milyon 662 bin'i benzinli, yüzde 1,8 oranla 287 bin 436'sı hibrit ve yüzde 0,8 oranla 122 bin 670'i ise elektrikli modeller oldu.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye'de trafiğe çıktığı 2011'den bu yana diğer yakıt türlerine sahip otomobil oranlarında azalma görüldü. 2023 yılı itibarıyla trafikteki elektrikli otomobil oranlarında artış görüldü. 2011'de trafikteki 8 milyon 113 bin 111 otomobilin yalnızca 24'ü elektrik yakıtlıydı.

2022'ye kadar trafikteki elektrikli otomobil oranı 14 bin 550 otomobille yüzde 0,1 olurken bu oran 2023'te 80 bin 43 otomobille yüzde 0,5, 2024'ün ilk 6 ayı itibariyle ise 122 bin 670 otomobille yüzde 0,8'e çıktı.

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