Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı

TÜİK Haziran 2022'nin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 44,6, traktörde yüzde 17,8, otobüste yüzde 17,8, kamyonda yüzde 12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22,0, otomobilde yüzde 16,6 ve kamyonette yüzde 16,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 1 milyon 30 bin 671 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 9,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 43 bin 285 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,4'ü Fiat, yüzde 11,1'i Volkswagen, yüzde 9,6'sı Renault, yüzde 8,0'ı Opel, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 6,6'sı Dacia, yüzde 6,1'i Hyundai, yüzde 4,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,7'si Peugeot, yüzde 3,0'ı Skoda, yüzde 2,9'u Honda, yüzde 2,7'si Kia, yüzde 2,7'si Citroen, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 1,7'si Audi, yüzde 1,4'ü Nissan, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,1'i Seat, yüzde 0,7'si Cupra ve yüzde 3,3'ü diğer markalardan oluştu.



Ocak-Haziran döneminde 581 bin 330 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 9,0 azalarak 19 bin 249 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 562 bin 81 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 34,1'i 1300 ve altı, yüzde 27,0'ı 1401-1500, yüzde 22,6'sı 1301-1400, yüzde 8,2'si 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Otomobillerin 109 bin 114'ü beyaz renkli

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 40,7'si beyaz, yüzde 27,7'si gri, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 2,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklidir. (İLKHA)