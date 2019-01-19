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Trabzonspor'un rakibi Medipol Başakşehir

- Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısının ilk haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:15
Trabzonspor'un rakibi Medipol Başakşehir


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.

Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.

Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:15
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