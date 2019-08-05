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Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu

- Vestel ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzalayan bordo-mavili kulüp, anlaşmanın her yılı için 3 milyon avro kazanacak- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:"Perşembe günü oynayacağımız Sparta Prag maçına Vestel markasıyla birlikte çıkacağız"- Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan:"Tüm dünyada spor, bizim gibi büyük markalarla birlikte güçleniyor. Trabzonspor'un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü, forma göğüs sponsorluğu için Vestel Şirketler Grubu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulübün, anlaşmanın her yılı için 3 milyon avro kazanacağı açıklandı.

İstanbul Raffles Otel'de düzenlenen imza törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan katıldı.

Törende konuşan başkan Ağaoğlu, Trabzonspor ile Vestel'in iş birliğinin 20-25 sene öncesine dayandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ahmet Zorlu'nun Trabzon'daki önemi ve anlamı çok farklı. Vestel, ilk yatırımını ve mağazasını yıllar önce Trabzon'da açtı. Sayın Zorlu, o zaman 14 yaşındaydı. Trabzon'un ilk modern otelini de kendisi Trabzon'da inşa ederek, Trabzon turizminin hizmetine sundu. 1994-1998 yıllarında da Trabzonspor'umuzun forma sponsoruydu, ana sponsoruydu. Sponsorlukla alakalı olarak, benim şahsen sponsorluğa bakış açım çok farklı. Sadece para değil, ismi ile beraber bana değer katmıyorsa, ben Trabzonspor olarak o markaya değer katmıyorsam, o anlaşma maddi anlaşmadan öteye gitmez. Şimdi de tekrar kutsal formamızda Vestel'le birlikte olacağız. UEFA'dan izin gelmiş. Bu hafta perşembe günü oynayacağımız Sparta Prag maçına Vestel markasıyla birlikte çıkacağız. İnanıyoruz ki hem Vestel bize değer kazandıracak hem de biz Vestel'e değer kazandıracağız ve bu şekilde değer yaratan, sürdürülebilir bir iş birliğimiz olacak."

Bordo-mavili kulübün başkanı, gelecek ay biri büyük olmak üzere iki sponsorluk anlaşması daha yapacaklarını açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sponsorluk denilen şey, at imzayı, al parayı değil. Eğer ben Vestel'e, bu büyük isme, global marka olan Vestel'e Trabzonspor olarak bir şeyler katmıyorsam benim almış olduğum paranın bir anlamı yok. Futbol bir endüstri, o zaman onun gereğini yapmak gerek. Hangi endüstride verilen paranın karşılığı alınmadığı takdirde devam ettiğini gördünüz? Geçen sene Trabzonspor olarak gençlere yapmış olduğumuz yatırımlarla, 23 yaşındaki kaptanımız, 17 yaşındaki kalecimizle, Trabzonspor oynadığı futbolla bir sempati kazandı. Antipati kazanan Trabzonspor'la Vestel bugün bu masaya oturmazdı. Trabzonspor'a ivme kazandırdıkça sponsorlukların arkası gelecektir. Herkes iyi bir isimle anılmayı ister. Trabzonspor, ivmesini artırarak devam edecek ve bunu da endüstri olarak düşündüğümüz zaman bunu nakde çevirmek için her türlü enstrümanı kullanacaktır."


- Turan Erdoğan: "Trabzonspor'un başarılı olacağına yürekten inanıyorum"


Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, çok güzel bir iş birliğinin başlangıcını yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vestel, kendi sektöründe aralıksız 21 yıldır ihracat lideri bir marka. Türkiye'nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa'da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkemizin küresel ölçekte daha yüksek sesle konuşmasını istiyorsak, sadece daha çok üretmek yeterli değil. Sosyal yaşama da dahil olmak, spora katkıda bulunmak şart. Tüm dünyada spor, bizim gibi büyük markalarla birlikte güçleniyor. Trabzonspor'un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sponsorluk anlaşmamızın Türk sporuna, Trabzonspor'a ve Vestel'e hayırlı olmasını dilerim. İnşallah bu iş birliğinden sonra Trabzonspor çok büyük başarılara imza atacak. Bir teknoloji şirketi olarak Vestel, gelirlerinin büyük kısmını yurt dışı ihracatından karşılıyor. Ürünlerimizle 155 ülkeye ihracat yapıyoruz, en büyük pazarımız Avrupa pazarı."

Anlaşmanın detayları hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Anlaşmamız 3 yıllıktır, 3 yıllık anlaşmanın içinde göğüs reklamı, yine birçok yan haklarımız var. Trabzonspor Stadı'nda bir showroom açılması, Trabzon markalı bazı ürünlerin çıkarılması gibi... Sponsorluk anlaşması oldukça geniş kapsamda. Üç yıllık anlaşmada yıllık 3 milyon avro olmak üzere, her yıl 3 milyon avroyu sponsorluk bedeli olarak Trabzonspor Kulübüne ödeyeceğiz. Ayrıca Trabzonspor Stadı'nda Vestel Tribünü olacak." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzonspor
  5. Vestel

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