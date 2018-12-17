Trabzonsporlu oyuncuya ırkçı saldırı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Senegalli defans oyuncusu Zargo Toure, dün akşam 2-2 biten Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya üzerinden ırkçı saldırıya uğradı.

Bordo-mavili ekibe sezon başında transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Twitter üzerinden kendisine ırkçılık ifade eden 'muz' emojisi gönderen bir taraftara, "Umarım seni Allah affeder" diyerek yanıt verdi.

​Zargo Toure'nin bu yanıtı, takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.