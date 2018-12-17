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Trabzonsporlu oyuncuya ırkçı saldırı!

Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından Beşiktaşlı olduğu iddia edilen bir taraftarın ırkçı saldırısına uğrayan Zargo Toure'nin bu saldırıya verdiği cevap büyük beğeni topladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
Trabzonsporlu oyuncuya ırkçı saldırı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Senegalli defans oyuncusu Zargo Toure, dün akşam 2-2 biten Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya üzerinden ırkçı saldırıya uğradı.

Bordo-mavili ekibe sezon başında transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Twitter üzerinden kendisine ırkçılık ifade eden 'muz' emojisi gönderen bir taraftara, "Umarım seni Allah affeder" diyerek yanıt verdi.

​Zargo Toure'nin bu yanıtı, takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
  1. Zargo Toure
  2. Trabzonspor

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  • 145314531 sa önce
    " Mezarımı ziyarete yüzü olanlar gelsin " sen ALLAH'ın yarattığı kulu aşağılıyorsun ALLAH'ın huzuruna çıkacak yüzün var mı ? Helal olsun sana Zargo TOURE.

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