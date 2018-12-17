Trabzonsporlu oyuncuya ırkçı saldırı!
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından Beşiktaşlı olduğu iddia edilen bir taraftarın ırkçı saldırısına uğrayan Zargo Toure'nin bu saldırıya verdiği cevap büyük beğeni topladı.17 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Senegalli defans oyuncusu Zargo Toure, dün akşam 2-2 biten Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya üzerinden ırkçı saldırıya uğradı.
Bordo-mavili ekibe sezon başında transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Twitter üzerinden kendisine ırkçılık ifade eden 'muz' emojisi gönderen bir taraftara, "Umarım seni Allah affeder" diyerek yanıt verdi.
Zargo Toure'nin bu yanıtı, takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
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