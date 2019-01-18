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Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

18 Ocak 2019 Cuma 12:43
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında forma giyen oyuncuların havuzda toparlanma antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise sahada çalıştığı bildirildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:43
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