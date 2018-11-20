Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları20 Kasım 2018 Salı 12:50
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah idmanının, basına kapalı gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptıkları ifade edildi.
Trabzonspor, akşam idmanıyla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
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