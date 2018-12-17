Trabzonspor'a dördüncülük tesellisi





TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Beşiktaş deplasmanından uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, aldığı 1 puanla Spor Toto Süper Lig'de 4. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak puanını 26'ya çıkartan bordo-mavililer, haftayı mağlubiyetle kapatan Kasımpaşa ve Antalyaspor'un averajla önüne geçti.

Siyah-beyazlı takım karşısında 2 puan kaçırmasına karşın dördüncülükle teselli olan bordo-mavililer, zirve yarışını da sürdürdü.

Lige Medipol Başakşehir yenilgisiyle puan cetvelinin son sırasında başlayan Karadeniz ekibi, 16. hafta sonunda 14 basamak üstte kendine yer buldu.





- Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından çıkışa geçti





Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin ardından çıkışa geçti.

Ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bu sezonki en farklı yenilgisini yaşayan ve 16 puanda kalarak 10. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dördüncülüğe kadar ilerledi.

Bordo-mavililer, 4 haftada puan cetvelinde 6 sıra yükselmeyi başardı.





- En son 83 hafta önce





Trabzonspor, en son 83 hafta önce Süper Lig'de dördüncülük koltuğunda yer almıştı.

Bordo-mavililer, son olarak 2016-2017 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek averajla dördüncü sırada lige başlangıç yapmıştı.

Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde en iyi derecesini bu sezonun 16. haftasında elde etmiş oldu.





- 265 haftadır liderlik hasreti





Trabzonspor, Süper Lig'de 265 haftadır liderlik hasreti çekiyor.

Ligde en son 2010-2011 sezonun 29. haftasında zirvede yer alan bordo-mavililer, bu sezonun 16 haftalık bölümü de dahil son 8 sezonda liderlik koltuğuna oturma başarısı gösteremedi.