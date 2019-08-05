Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. Temsilcilerimizin muhtemel rakiplerinin Yunan ekipleri olması dikkatlerden kaçmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi gerçekleşti. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Parag'ı elerse play-off turunda Universitatea Craiova - AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, ise Partizan'ı elerse play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak. İşte rakiplerimiz: Sparta Prag / Trabzonspor - Universitatea Craiova / AEK Athens Partizan / Yeni Malatyaspor - Molde / Aris Thessaloniki

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