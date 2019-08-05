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Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. Temsilcilerimizin muhtemel rakiplerinin Yunan ekipleri olması dikkatlerden kaçmadı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi gerçekleşti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Parag'ı elerse play-off turunda Universitatea Craiova - AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, ise Partizan'ı elerse play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

İşte rakiplerimiz:

Sparta Prag / Trabzonspor - Universitatea Craiova / AEK Athens

Partizan / Yeni Malatyaspor - Molde / Aris Thessaloniki

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

  • KaanKaan23 dk önce
    Trabzonda yunan zaten. İyi denk gelmiş

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