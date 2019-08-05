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Trabzonspor tribünlerine yeni bir heyecan geliyor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda, Trabzonspor tribünlerine de yeni bir heyecan geliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:40
Trabzonspor tribünlerine yeni bir heyecan geliyor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda, Trabzonspor tribünlerine de yeni bir heyecan geliyor. "Büyük Trabzonspor Taraftarı" oluşumu altında toplanan taraftarlar, çıkarsızca omuz omuza bağırmak için yeni sezonda tribünlerdeki yerini alacak.


"Büyük Trabzonspor Taraftarı" oluşumu altında toplanan taraftarlar yeni sezon öncesi bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiler. Uzun süren görüşmeler ve toplantıların ardından bir arada olma kararı alan grup üyeleri gelecek sezondan itibaren Trabzonspor tribünlerinde yeni bir heyecan oluşturarak farklılık ortaya koyacaklar.


Oluşum adına açıklamada bulunan Süleyman Köse, yaşanan bir takım gelişmeler sonrası yıllardır içimizde sakladığımız sevgimizi, küsen, yorulan ve hiçbir çıkar gözetmeyen arkadaşlarla birlikte yeniden harekete geçirme kararı aldıklarını belirterek, "Her yaş ve sosyal gruptan insanların bir araya gelerek bulunduğu yerler olan tribünlerin en önemli özelliği, günümüzde değerini bir nebze kaybetmiş olsa da ortak sevda üzerine, çıkarsızca kurulmuş sevgilerdir. Trabzon’un her mahallesinden daha yeni ergen olmuş çocukların birbirine ’kin’ ile ’nefret’ ile bakması mı güzeldir? Yoksa ’dost görünümlü düşmanlara inat omuz omuza’ olmak mı? Sevginin ta ortasında. Hepimizin ortak amacı, hiç bir zaman dik duruşumuz ve uçsuz bucaksız olan sevgimizden taviz vermemektir. Bu yürüyecek olduğumuz uzun maratonda yeri gelecek bazı kardeşlerimizin ayağı takılacak, yeri gelecek bazıları hızla bayrağı zirveye taşımak için elinden gelenin fazlasını yapacak olduğundan hiç şüphemiz yok" dedi.


Bordo-mavili renklerden yıllardır vazgeçmediklerini belirten Köse, "Biz bu renklere bu yeni aşık olmadık. Yıllardır hiç vazgeçmedik bordo-mavili duygu ve düşüncelerden. Biz bugün birbirimize kocaman bir söz verdik. Küskünlere, yorgunlara, çıkarsızca omuz omuza bağırmak için yıllardır bekleyenlere, herkese kapımız ardına kadar açık. Tıpkı eski günlerde ki gibi, tüm abi ve kardeşlerimizi ’Trabzonspor’ pankartımızın arkasında bir koltukta beş kişi haykırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:40
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