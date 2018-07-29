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Trabzonspor transfer ediyor! Yaşı çok şaşırttı

İtalyan basını, Trabzonspor'un bonservisi Lazio'da olan 22 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Minala'yı transfer edeceğini yazdı.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:08
Trabzonspor transfer ediyor! Yaşı çok şaşırttı

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transferi sonrası orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Minala'nın peşine düştü.

Calciomercato'da yer alan habere göre, bordo-mavili kulübün, Lazio'da forma giyen Joseph Marie Minala'yla temas halinde olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Serie B'de Salernitana takımında kiralık olarak forma giyen ve 36 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

Trabzonspor'un bu transferi kısa süre içerisinde bitireceği belirtildi.

RESMİ KAYITLARA GÖRE 1996 DOĞUMLU

Yaşlı görüntüsü nedeniyle yıllar önce uzun bir süre gündemi meşgul eden Minala, resmi kayırtlara göre 22 yaşında.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:08
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