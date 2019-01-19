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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda

Geride kalan 21 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-6 üstünlüğü bulunuyor

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:54
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

 

- Trabzonspor 7 maçtır kazanamıyor

 

Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

 

- Trabzon'daki maçlar

 

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.

 

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:54
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