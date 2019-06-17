Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.
17 Haziran 2019 Pazartesi 19:31
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.
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