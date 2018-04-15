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Trabzonspor başkentte

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Osmanlıspor ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:57
Trabzonspor başkentte

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Osmanlıspor ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

Bordo-mavili kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. İç hatlar terminali çıkışında kendilerini bekleyen otobüse binen oyuncular, daha sonra konaklayacakları otele geçti.

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan ile kart cezalısı Okay Yokuşlu, başkente getirilmedi.

Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takımla Ankara'ya geldi.

Osmanlıspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:57
  1. Trabzon
  2. Ankara
  3. tranzonspor
  4. Osmanlıspor

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