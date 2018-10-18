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Trabzonspor 5 eksikle hazırlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 5 eksikle devam ettirdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:52
Trabzonspor 5 eksikle hazırlandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli futbolcular Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado ile sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ve Ogenyi Onazi katılmadı.

İdmanda, Kamil Ahmet Çörekçi ile milli takım kamplarından dönen Juraj Kucka, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini, takımdan ayrı koşu yaptı.

Diğer oyuncular ise kondisyon, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına 19 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:52
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