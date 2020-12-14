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Aktüel Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza
Aktüel

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:49:05 -
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 113 kişiye toplam 283 bin 80 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.

Ustaoğlu, "Rehavet, koronavirüs salgınının canımızı daha çok yakmasının en büyük sebebidir." ifadesine kullandı.

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