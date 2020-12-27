  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Aktüel

Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:26:36 -
Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 18 ilçede sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, pandemi sürecinden itibaren sahipsiz hayvanların besinsiz kalmaması için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

Ekiplerin, her sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması adına adeta seferberlik ilan ettiği vurgulanan açıklamada, kısıtlama süresince şehir genelinde sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve daha önceden kurulan mama istasyonlarına mama ikmali yaptığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini ifade etti.

Zorluoğlu, salgınının en başından itibaren sahipsiz hayvanların besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da kısmi olarak kapatılmasıyla sevimli dostlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması
Medya

Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması

Türk dizileri yurt dışında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Türk dizileri Payita..
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala
Dünya

Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paket..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay