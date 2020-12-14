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Aktüel Trabzon'da direksiyon başında rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya yaralandı
Aktüel

Trabzon'da direksiyon başında rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:29:08 -
Trabzon'da direksiyon başında rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya yaralandı.

Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'nde yolcularıyla seyir halindeki 61 D 0323 plakalı dolmuşun şoförü Eyüp Kongur rahatsızlandı.

Kongur'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 100 metre sürüklenen minibüs, yaya Mehmet Berber'e çarptı.

Bazı iş yerlerinde hasara yol açan, Ortahisar Belediyesinin otoparkına giren minibüs, park halindeki araçlara çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Berber ile dolmuş şoförü Kongur'u kentteki hastanelere kaldırdı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan Berber'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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