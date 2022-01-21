  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da 2 firari yakalandı
Aktüel

Trabzon'da 2 firari yakalandı

Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 21:58:00 -
Trabzon'da 2 firari yakalandı

Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araklı ilçesinde polis ekiplerince, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. yakalandı.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları operasyonda, hakkında 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay