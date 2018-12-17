THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

- Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasının üzüntüsü, kentteki yerel gazetelerin sayfalarında yer aldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:51
Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü


TRABZON (AA) - Trabzon'daki yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasından duydukları üzüntüyü sayfalarına taşıdı.

Karadeniz Gazetesi'nin ilk sayfasında, "Yazık oldu, böyle bitmemeliydi." başlığı kullanıldı. Gazete, son sayfasında da maç sırasında verilen mücadelenin fotoğraflarını kullanarak, "Fırtına esti, Kartal engelledi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, "Beşiktaş'ı değil heyecanı yenemedik." başlığıyla verilen haberde, Trabzonspor'un maçta, son dakikada beraberliği Beşiktaş'a verdiği yazıldı. Gazetenin son sayfasında ise "Yazık oldu... 90+6'da hüsran yaşadık. Zafer elimizden uçup gitti." ifadesi kullanıldı.

Taka Gazetesi'nin, "Kahreden sonuç!" başlıklı haberinde, karşılaşmada Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin performansına vurgu yapılarak, "Çırak kaçtı, Usta kovaladı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi de ilk sayfasında, "Yazık oldu Trabzon'uma." başlığıyla çıkarken "Kartal bağıra bağıra elimizden kaçtı. Kaderin böylesine isyan ederiz." şeklindeki görüşler aktarıldı.

Kuzey Ekspres Gazetesi'nde ise, "Yazık oldu!." başlığının ardından, "Zafere uzatma molası." ifadelerine yer verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:51
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzon
  5. Trabzonspor
  6. yerel gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurova Basketbol'un yenilmezliği sürüyor
    1. Çukurova Basketbol'un yenilmezliği..
    2. Bağcılar’da hamsi ziyafeti
    3. Kayseri şehitleri anılıyor
    4. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. Jeofizik taramada ilk 100 günlük..
    7. Direnişten Şahlanışa 2023
    8. "Bizim sinemamız da dünya sineması..
    9. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan..
    10. Trabzonspor'dan "VAR" eleştirisi
    11. 'Mavi kategori'deki teröristi teslim..
    12. Erbil Uluslararası Maarif Okulu..
    13. Kod 10.0 Balıkesir’de klavye sesi..
    14. Ekonomistler sanayi üretimi verisini..
    15. Türkiye'nin yerli ve milli..
    16. İrade şart!
    17. Sınırda hareketlilik! Operasyon..
    18. Eruh'ta, PKK'ya ait patlayıcı ve..
    19. Sn. Cumhurbaşkanım
    20. Deniz Baykal hakkındaki fezleke
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu