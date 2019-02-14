TOSFED’in yeni başkan adayı Besler: “Formula 1’i geri getirmek için baskı kuracağız”

Türkiye ralli şampiyonu Mehmet Besler, Serkan Yazıcı’dan boşalan TOSFED başkanlığına adaylığını duyurdu. Besler, göreve geldiklerinde daha önce Türkiye’de de gerçekleştirilen F1 yarışlarını geri getirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 28 Şubat’ta düzenlenecek olağanüstü genel kurul ile yeni başkanını seçecek. Dünyada yüksek ekonomik hacme sahip spor dalı olan otomobil sporlarının Türkiye’deki temsilcisi konumundaki TOSFED’in başkanlık yarışına motor sporları yarışlarında başarıları ile tanınan Mehmet Besler’de katıldı.

İstanbul’da bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Mehmet Besler, eski Başkan Serkan Yazıcı’ya, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, hedefinin sporun içinden gelen bir yönetici olarak yapılanların üzerine daha fazlasını koyarak otomobil sporlarını Türkiye’de hakettiği konuma getirmek olduğunu söyledi.

Toplantıda yeni projeleri ve fikirlerinden bahseden Mehmet Besler, “Otomobil sporlarımızda odaklanılmayan noktalara odaklanmak istiyoruz. Bir önceki yönetimin ana problemleri farklıydı, onlar bu problemleri çözdüler ancak sportif anlamda çok sıkıntıları olan kulüplerimiz var” dedi.

“Formula 1 pistini olabildiğince aktif bir şekilde kullanacağız”

“Göreve geldiğimiz zaman ilk önce bütün branşları bir araya getirip, ortak sıkıntılarını bulmaya çalışacağız” diyen Besler, “Önümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi Formula 1 pisti. Bu pisti kullanamıyoruz. Biz bunu kullanmak için gerekli altyapı çalışmalarımızı yaptık. Seçildiğimiz takdirde;Formula 1 pistini olabildiğince aktif bir şekilde kullanacağız. Orada farklı farklı organizasyonlar yapacağız” diye konuştu.

“F1’in yeniden gelmesi gerekiyor”

Besler, bir dönem Türkiye’de de gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarıyla ilgili “Formula 1 uzun zamandır yok. Formula 1 çok ciddi bir şov dünyasıdır. Türkiye olarak bilinilirliğimizi sağlayacak bir yarış ve tekrar gelmesi gerekiyor. Şuan da bu iş için bir takım girişimler var. yedek listeler de olduğumuzu biliyorum. Biz geldikten sonra bu işin üzerine daha fazla baskı kuracağımızın sözünü verebilirim” ifadelerini kullandı.

Kartingde de mevcut sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Besler, “Oraya yöneleceğiz. Sporcu yetiştiren projeler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Sporun içinden geliyorum”

Besler, sporun içinde gelen insan olduğu zaman farklılıkların ortaya çıktığını savunarak, “Ben sporun içinden geliyorum, sporcu yetiştirdim, kulüp ve dernek başkanlıklarım var, sponsorluk yaptım, biz sporcu yetiştirmede ve sporun alt kademesinin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Serkan Yazıcı da yarışçıydı ama ben alt yapı ve kulüp çalışmalarında da bulundum bu yetkinliklerimi olabildiğince daha fazla kişiye ulaştırmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Spor merkezi yapmak planımız var”

Göreve gelecekleri zaman hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili konuşan Besler şunları kaydetti:“Bir tane spor merkezi yapmak planımız var. Bu merkezde sporcuların fizik, konstrasyon, meditasyon her şeyleri ile koçluk sistemi getirerek simülatörlerle eğitmeye çalışacağız. Bu yolla belli bir süreci kısaltıp maliyetleri düşüreceğiz. Çok daha verimli olacağını düşündüğümüz bu merkezle ilgili çalışmalarımız olacak.

Devamlı olarak ‘Benim param yok, ben nasıl yarışacağım?’ diye sorular geliyor.Evet pahalı bir spor, ama bunun çözümünü bulmamız gerekiyor. Yapacağımız tüm yatırımları bu arkadaşlarımız için yapmak istiyoruz.

Yeni bir yarış planımız TCR grubudur. TCRaraçları 11 tane farklı markada var. Bu çok önemli bir özellik, sporcuların daha fazla farklı markalara ulaşmaları gerekiyor. Bu da farklı takım ve fabrikaların bu işe girmesini sağlıyorsunuz. Biz TCR’ı Formula 1 pistinde yarışacak hale getirip bu kategoriyi oluşturacağız.”

TOSFED Başkan Vekili Adayı olarak toplantıda bulunan Yalçın Arsan ise “Bizim spor federasyonu olarak ilk adımımız, herhangi bir sponsorun hangi sektörden gelirse gelsin bu spora yapacağı yatırımın karşılığında ne alacağını netleştirmek olabilir. Bunun da biraz sponsor tarafını işin içine çekmekle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu amaçla da öncelikle otomotiv sektörünü sporla yaklaştırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Elektrikli araç yarışları konusundan adımlar atmalıyız”

Arsan, “Global otomotiv sektöründeki dinamikleri takip etmek önemli bir nokta. Çevreyle ilgili önemli değişiklikler yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da otomotiv sektörü yavaş yavaş elektrikleniyor. Bunun otomobil sporlarına da etkisi var. Yavaş yavaş elektrikli araçların yarıştığı şampiyonalar çıkmaya başladı. Formula 1’in yerini Formula E almaya başladı. Dolayısıyla bizimde ülke olarak, federasyon olarak bu yönde adımlar atıyor olmamız lazım. Bundan 3-4 yıl sonrası için elektrikli araçların daha fazla yarışacağı go-kart, rallycross gibi kısa mesafeli yarış platformlarını araştırmamız, geliştirmemiz gündemimizin en önemli maddesi diyebilirim” diye konuştu.

TOSFED , 28 Şubat’ta düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul’la yeni başkanını seçecek.