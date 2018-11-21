THY- Noukşot
0553 313 94 23

Toronto Raptors son anda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Raptors, Orlando Magic'i 93-91 mağlup etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:42
Toronto Raptors son anda kazandı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors, Orlando Magic deplasmanından Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle 93-91 galip ayrıldı.

18. karşılaşmasında 14. galibiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 18 sayı, 6 ribaunt, Pascal Siakam 15 sayı, 9 ribaunt, maçın kahramanı Green ise 13 sayıyla oynadı.

Magic'te Evan Fournier'in 27 sayı, Nikolo Vucevic'in 14 sayı, 18 ribaunt ve Aaron Gordon'ın 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Toronto Raptors: 91-93

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 125-118

Miami Heat-Brooklyn Nets: 92-104

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 114-118

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:42
  1. Basketbol Haberleri
  2. Basketbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul etti
    1. Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul..
    2. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    3. Akit ailesinin acı günü
    4. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
    5. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
    6. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    7. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    8. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    9. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    10. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    11. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    12. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Döviz kurları
    15. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    16. Ahşabı dantel gibi işliyor
    17. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    18. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    19. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    20. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı