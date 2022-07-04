Torba yasa teklifi Meclis'te! Elektrikli otomobillerde 300 bin liraya kadar indirim

Geçtiğimiz günlerde torba yasaya dahil edilen elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını yeniden belirleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen oylamada kabul edildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatını daha ulaşılabilir seviyeye çekmesi beklenen düzenleme, hali hazırda bayilerde satılan ve önümüzdeki dönemde de satışa sunulması planlanan birçok elektrikli otomobilin fiyatını da düşürecek.

Elektrikli araçların yeni ÖTV oranlarına bakacak olursak, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak.

Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olacak.

Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girecek.

En son Şubat 2021'de yapılan düzenlemede ise, motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10, motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW geçen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 60 şeklindeydi.

Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.

Lüks otomobilleri es geçti

Yapılan değişikliğin tüketiciye nasıl yansıyacağını anlamak için ise, elektrikli otomobillerin fiyatlarını incelemekte fayda var.

Örneğin, Renault'un 80 kW güce sahip Zoe modeli, yapılan ÖTV değişikliğinden etkilenmeden yüzde 10 vergi diliminde kalmayı sürdürecek.

Zoe haricinde premium otomobil üreticilerinden BMW'nin iX3, iX, i4 gibi elektrikli otomobilleri de yeni düzenlemede belirlenen 160 kW güç değeri ve 750 bin TL'lik matrah değerlerini aştıkları için vergi oranlarını en yüksek dilim olan yüzde 60'ta tutmaya devam edecekler.

Benzer durum diğer premium otomobil markaları için de geçerli.

Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz'in EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS modelleri gibi premium elektrikli otomobillerin ÖTV oranları da yapılan değişiklikten etkilenmeden yüzde 60'lık dilimde kalacak.

300 bin TL'lik indirim yolda

Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişikliğinden en çok etkilenen otomobiller arasında yer alıyor.

Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.

MINI Cooper SE ve Hyundai Kona Elektrik de, ÖTV oranlarında büyük değişim yaşayan otomobiller olarak dikkat çekiyor.

Cooper SE'nin mevcuttaki yüzde 60 ÖTV oranı yüzde 10'a, Kona Elektrik'in ise ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 10'a inecek. Mini'nin fiyatındaki indirim miktarı yaklaşık 400 bin TL'yi bulurken, Kona'daki indirim tutarı ise 100 bin TL'yi aşacak.

Volvo XC40 Recharge da ÖTV'si düşen otomobiller arasında. Bu modelin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 50'ye inecek ve fiyatında yaklaşık 100 bin TL'lik indirim meydana gelecek.

Modeller üzerinden yapılan incelemede, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişikliğin çoğunlukla orta segment ve ana akım markalara yaradığı, premium modelleri ise es geçtiği görülüyor.

Yerli otonun vergi oranı da düşebilir

Öte yandan, 2023'ün ilk aylarında da piyasaya çıkacak Togg'un da, ÖTV değişikliğinden olumlu etkilenme ihtimali bulunuyor.

Togg'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak.

Yeni düzenleme ile, hali hazırda tüm versiyonları yüzde 60'lık ÖTV dilimine giren Togg'un, arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.

Buna göre, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değeri, 2023'te piyasaya çıktığı gün en fazla 700 bin TL olursa, aracın perakende satış fiyatının yaklaşık 910 bin TL olacağı söylenebilir.

ÖTV'de düzenleme yapılmasaydı, Togg'un matrah değeri yine en fazla 700 bin TL olsa bile aracın fiyatı 1 milyon 320 bin TL seviyesinde olacaktı.

Sonuç olarak, yerli otomobilin yollara çıkmasına sayılı aylar kala yapılan ÖTV düzenlemesi, birçok elektrikli otomobilin fiyatını içten yanmalı rakiplerine karşı daha rekabetçi hale getirecek.