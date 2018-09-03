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Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin

Topukta meydana gelen çatlaklardan kurtulmak için bu yöntemi deneyebilirsiniz. İşte o yöntem...

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:19
Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin

Topukta meydana gelen çatlaklar, sürekli ayakta durma, açık ayakkabı giymek, topuklu ayakkabı giymek gibi durumlar sonucunda oluşabilir.

Her türlü bitkisel yöntemi denediğiniz halde topuk çatlaklarından kurtulamıyorsanız birazdan vereceğimiz yöntemi deneyebilirsiniz.

Bu yöntemi deneyenler topuk çatlaklarından 15 dk. İçerisinde kurtulduklarını söylüyorlar.

İşte topuk çatlaklarından kurtaran o ilginç yöntem…

1 bardak ağız gargara suyu

2 bardak ılık su

1 bardak elma sirkesi

Vermiş olduğumuz malzemeleri ılık su içerisinde iyice karıştırın. Dada sonra ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 15 dk. kadar bekletin. Bu karışımı deneyenler ayaklarının 15 dk. içerisinde yumuşacık olduğunu söylüyorlar.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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