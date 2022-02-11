Toplum ahlakını bozan Haydar Dümen öldü... Geride yüzlerce ahlaksız yazı bıraktı!

Yıllarca yazılarına ahlaksızlığa çanak tutan Haydar Dümen 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından, cinsel bilgiler adı altına kaleme aldığı toplum ahlakını bozacak rezil yazılar tekrar akıllara geldi.

Kariyeri boyunca gayri meşru ilişkileri meşru gösterecek yazılar yazan Haydar Dümen, Türk gençliğine kötü örnek olarak gayri ahlaki ifadeleriyle tanındı.

Neredeyse torunu yaşındaki birisiyle evlenerek de sağ duyulu kesimin büyük tepkisini çeken Haydar Dümen, bir dönem darp iddialarıyla da gündeme geldi.

Avustralya'da yaşayan Kübra- Mehmet D. çifti, 2015 senesinde evlendi. Evliliklerinin ilk yıllarında, ikili arasında psikolojik problemler yaşanmaya başladı. Çift, aralarındaki problemin çözümünü Türkiye'de aradı ve Haydar Dümen'e muayene olmaya karar verdi. İkili Dümen'in, muayenehanesini arayarak randevu aldı. Çift, Avusturya'dan Türkiye'ye geldi ve 18 Ekim günü Taksim Sıraselviler'de bulunan muayenehaneye gitti. Haydar Dümen ve eşi Gülten Dümen, çifti muayene ettikten sonra reçete yazdı. Muayene ücretini ödedikten sonra Dümen'in yönlendirdiği eczaneye giden çift, burada başka bir çiftle tanıştı. Tanıştıkları çiftin Dümen'e muayene olmak için çok daha az ücret ödediklerini öğrenen Kübra- Mehmet D. çifti, tekrar Dümen'in muayenehanesine gitti ve kendilerinden çok fazla para istediğini belirterek, ödedikleri ücretin bir miktarını geri istedi. İddiaya göre, Haydar- Gülten Dümen çifti, para sebebiyle başlayan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Kübra- Mehmet D. çiftini darp etti. Taksim Polis Merkezi'ne başvuran Kübra- Mehmet D. çifti'nin şikayeti üzerine ünlü psikolog Haydar Dümen hakkında soruşturma başlatıldı.