Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamaları hayata geçirildi. Maske takmayanlara ceza uygulandı. Salgında omicron varyantıyla birlikte vakalar düşmeye başladıkça ise pek çok kısıtlama kaldırıldı. Peki, maske yasağı devam ediyor mu?

Toplu taşımada maske yasağı bitti mi? Metro otobüs metrobüs maske takılıyor mu?

Sağlık merkezleri ve toplu taşıma dışında maske yasağı bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları 1000'in altına düştüğünde hastane ve toplu taşımada uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılacağını ifade etmişti. 12 Mayıs Perşembe günü verilerine baktığımızda günlük vaka sayısı 1.816 olarak açıklandı. Uzmanlar ise vaka sayısında dalgalanmalar yaşanmasının doğal olduğunu, yaz aylarında ise rakamların daha da aşağılara inmesini beklediklerini belirtiyor.

Kısacası halen toplu taşımalarda maske yasağı devam ediyor.