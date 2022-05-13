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Korona Virüs Toplu taşımada maske yasağı bitti mi? Metro otobüs metrobüs maske takılıyor mu?
Korona Virüs

Toplu taşımada maske yasağı bitti mi? Metro otobüs metrobüs maske takılıyor mu?

Koronavirüs salgınında omicron varyantının etkisi ve aşılamada gelinen noktayla birlikte pek çok kısıtlama kaldırıldı. Açık ve kapalı alanlarda masketakma zorunluluğu da bulunmuyor. Yalnızca hastane ve toplu taşımalarda maske kullanımının bir süre daha devam edeceği ifade edilmişti. Bu sebeple toplu taşımada maske yasağının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, toplu taşıma maske yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-13 16:58:00 - 2022-05-13 16:59:03
Toplu taşımada maske yasağı bitti mi? Metro otobüs metrobüs maske takılıyor mu?

Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamaları hayata geçirildi. Maske takmayanlara ceza uygulandı. Salgında omicron varyantıyla birlikte vakalar düşmeye başladıkça ise pek çok kısıtlama kaldırıldı. Peki, maske yasağı devam ediyor mu?

Toplu taşımada maske yasağı bitti mi? Metro otobüs metrobüs maske takılıyor mu?

Sağlık merkezleri ve toplu taşıma dışında maske yasağı bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları 1000'in altına düştüğünde hastane ve toplu taşımada uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılacağını ifade etmişti. 12 Mayıs Perşembe günü verilerine baktığımızda günlük vaka sayısı 1.816 olarak açıklandı. Uzmanlar ise vaka sayısında dalgalanmalar yaşanmasının doğal olduğunu, yaz aylarında ise rakamların daha da aşağılara inmesini beklediklerini belirtiyor.

Kısacası halen toplu taşımalarda maske yasağı devam ediyor.

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