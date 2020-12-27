Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple Kovid-19 ve trafik denetimleri sonuç verdi

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Adana'da trafik polislerinin, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere sivil kıyafetlerle binip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve trafik ihlallerini denetlemesi, vatandaşların kurallara uyma oranını artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerinin ardından sivil ekipler oluşturarak kentteki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sivil trafik polisleri, Kovid-19'un önemli bulaşma ortamlarından toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binip trafik kuralları ve Kovid-19 tedbirlerini denetleyerek yolcu ve sürücüleri yakından izlemeye aldı.

Ekipler, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşların maskelerini, sürücülerin de izin verilen sayıda yolcu taşıyıp taşımadığını ve trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Kurallara uymadığı tespit edilen sürücü ve vatandaşları not eden sivil polis, belirlenen noktalarda toplu taşıma araçlarının durdurulmasının ardından ihlallerle ilgili cezai işlem uyguladı.

Sivil ekiplerin bu yıl yaptığı denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1404 ve trafik kuralı ihlali yapan 19 bin 849 kişiye ceza yazıldı.

Ekiplerin denetimlerinin artması sonucu, kurallara uymaya özen gösteren yolcu ve sürücülerin yediği ceza miktarı, denetimler artmasına rağmen son 1 ayda yaklaşık yüzde 30 azaldı.

- "Sürücüler ve vatandaşlar kurallara daha çok uymaya başladı"

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, AA muhabirine, kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçları üzerinde sivil denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplu taşıma araçlarında Kovid-19'un yayılma hızının fazla olması nedeniyle denetimleri bu yönde yoğunlaştırdıklarını anlatan Şahin, "Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın, araçlara maskeyle binmeleri konusunda, otobüs, minibüs ve taksi sürücülerine hem bilgilendirme hem denetim faaliyetlerinde bulunduk. Şehirde 80-90 noktada her gün toplu taşıma araçlarında denetimlerimiz devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci de denetimleri yakından takip ediyor." dedi.

Şahin, hem bilgilendirme hem de ihalallere karşı cezai işlem yaptıklarını belirterek, "Denetimlerimiz sonucunda, geçen aya göre yazdığımız cezalarda düşüş yaşandı. Sürücüler ve vatandaşlar kurallara daha çok uymaya başladı. Arkadaşlarımız sürekli sahada hem bilgilendirme hem denetimler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Sivil ekiplerin kentin farklı noktalarındaki duraklardan toplu taşıma araçlarına yolcu gibi bindiğini ve bu uygulamaların sonuç verdiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Sürücülerin yaptığı maske ve diğer kural ihlallerini not alıyorlar. Çevirme ekiplerimiz aracı durduruyor. Sivil görevlimiz kimliğini açıklıyor ve hem vatandaşları bilgilendiriyor hem de sürücüye yaptığı kural ihlallerini bildiriyor. Ekiplerimiz daha sonra sürücülere ceza işlemi uyguluyor. Sivil ekiplerimiz, kavşaklarda ve belirlenen noktalarda da görev yapıyor. Trafikteki araçların maske ve diğer kural ihlallerini uygulama noktasına bildiriyor. Bu araçları da uygulama noktalarında durdurup işlem yapıyoruz. İstatistiklere göre, trafik kazalarımızın yaklaşık yarısı kavşaklarda yaşanıyor. Bu nedenle kavşak denetimlerimizi daha çok artırmaya çalışıyoruz. Günlük, haftalık ve aylık olarak istatistiklerimizi tutuyoruz. Kural ihlallerinin arttığı bölgelerde denetimlerimizi artırıyoruz. Oldukça güzel sonuçlarımız var. 2019'a göre bu yıl trafik kazalarında oldukça düşüşümüz var. Bu da bizi sevindiriyor."

- Sürücüler uygulamadan memnun

"Emniyet kemeri takmamak" ve "Saygısız araç kullanmak"tan para cezası verilen minibüs sürücüsü Yaşar Levent Durmuş, denetimlerin faydalı olduğunu belirterek, "Daha önce bu tarz uygulamaya denk gelmedim, ceza yemedim. Emniyet kemerim takılı değildi. Ben hususi araca yol verdim. Adamın telefon elindeydi, 'hakaret ettim' diye ceza yedim." dedi.

Emniyet kemeri takmadığı için para ceza verilen sürücü Mehmet Ünal da sürekli araçtan inip çıktığı için kemeri çıkarttığını anlatarak, "Daha önce sivil denetime denk gelmedim. Uygulamayı iyi buluyorum. Bundan sonra emniyet kemeri konusunda daha dikkatli olacağım." diye konuştu.