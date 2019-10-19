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Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!

Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle gerçekleştirilen toplantı gergin geçerken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler, Erdoğan'ın sakinleşmesine neden oldu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:58
Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesiyle sonuçlanan görüşmenin detaylarını yazdı. Reuters'ın üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre görüşme gergin başladı. Gerginliği alan hamle ise Başkan Yardımcısı Pence'ten geldi. Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Trump sizi seviyor, size saygı duyuyor ve değer veriyor" deyince atmosfer yumuşadı.

Adının gizli kalması kaydıyla Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, görüşmelerde birçok anlaşmazlık yaşandığını ancak temel meselenin Ankara'nın operasyona ucu açık bir ara vermeyeceğinde diretmesinde kilitlendiğini öne sürdü.

Söz konusu yetkili, "Görüşmedeki 'tamam ya da devam noktası', Erdoğan'ın operasyonların durmasını istiyorlarsa bir zaman sınırı belirlenmesini talep etmesiydi. Erdoğan bu sınırın 24 ya da 48 saat olabileceğini söyledi. Pence bunun çok kısa bir zaman dilimi olduğunu ve bu kararı kendi başına alamayacağını ifade etti" dedi.

"Erdoğan pes etmedi"

Türk yetkiliye göre; Erdoğan pes etmeyince konu ikinci, uzun görüşmeye bırakıldı. Müzakerelerin ardından 120 saat üzerinde anlaşma sağlandı. Bu konu çözülünce diğer meselelerde hızlı ilerleme sağlandı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ise, "Erdoğan bir noktada YPG'nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu ve biz (ABD heyeti) bunu Türklerin anlaşmaya açık olduğu yolunda bir umut ışığı olarak algıladık" dedi.

"Trump sizi seviyor"

Görüşmelerin gergin başladığı uluslararası ajansların abonelerine servis ettiği fotoğraflardan da anlaşılıyordu. Ne Erdoğan ne de Pence'in yüzünde en ufak bir tebessüm görülüyordu. Fakat bu stresli atmosferi yumuşatan adım Pence'ten geldi. Türk yetkiliye göre; konuşmanın başında Pence, Erdoğan'a "Trump sizi seviyor, size saygı duyuyor ve değer veriyor" dedi.

Müzakerelerdeki diğer bir husus ise Türk heyetinin bir hafta süren askeri operasyonda verdiği kayıplardan bahsetmesi oldu. Pence bu noktada ABD heyetinde gazilerin bulunduğunu söyledi ve kendi oğlunun da asker olduğunu aktardı.

İşte Türkiye-ABD görüşmesinin detayları

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:58
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • EŞİTLİ YORUMEŞİTLİ YORUM34 dk önce
    Türkiye şükür büyük işler yapıyor. Bu işmerde en büyük pay tabii ki evvel Allah, Reis'in... Ancak şu oturma düzeni yanlış olmuş...O herif, bizim başkanın eşiti değil...
  • Süleyman Süleyman 36 dk önce
    Vaybe demekki sayın cumhurbaşkanımıza sakinleşlemek için halkın sevgisi yetmemiş Trampın kendisini çok sevdiğini duyunca sakinleşmiş İLGİNÇ
  • Turp ReisTurp Reis38 dk önce
    Turp acaba beni de seviyor mu?
  • VATANSEVERVATANSEVER53 dk önce
    NE SEVGİ SEVGİ GÖZÜM YAŞARDI.TÜRKİYEYE O SENATODAKİ ADİLER SALDIRDI.TRUMP U BİZE KARŞI SIKIŞTRDILAR..BU APAÇIK BELLİ..

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