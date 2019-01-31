Tolgay Arslan kimdir? Fenerbahçe Tolgay Arslan’ı renklerine kattı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile 3,5+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Tolgay Arslan, 16 Ağustos 1990 tarihinde Paderborn, Almanya'da dünyaya geldi. İlk profesyonel sözleşmesini ise 2009 senesinde Hamburg ile imzalayan ve orta saha mevkiinde forma giyen Tolgay Arslan kimdir? Tolga Arslan nereli? Tolga Arslan kaç yaşında? Tolga Arslan Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Tolgay ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. FB'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3,5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan'a 'Fenerbahçe'ye hoş geldin.' diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tolga Arslan kimdir?

Futbola 1994 senesinde SC Grün-Weiß Paderborn altyapısında başlayan Arslan, 2003 senesinde Borussia Dortmund altyapısına geçiş yaptı. İlk profesyonel sözleşmesini ise 2009 senesinde Hamburg ile imzalayan ve orta saha mevkiinde forma giyen Tolgay Arslan, 2009-14 yılları arasında forma giydiği bu takımda 83 maçta forma şansı buldu. 2010-11 sezonunda tecrübe kazanması için Aachen'e kiralandı. Burada geçirdiği sezonda 31 maçta forma giydi ve 6 kez rakip ağları havalandırdı. 2015 senesinde 450.000 Avro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta 9 Eylül 2017* tarihine kadar 56 maçta forma şansı buldu.