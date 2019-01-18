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Tolga Zengin'den Beşiktaş taraftarına mesaj

- Siyah-beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Tolga Zengin:- "Şampiyonluklar da gördüm, omuzlarda da taşındım, adıma tribünde şarkılar da söylendi, ıslıklandım da ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim, başınızı öne eğdirecek bir hareket yapmadım"- "Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun, koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk sizin desteğinizle gelecek çünkü"

18 Ocak 2019 Cuma 14:08
Tolga Zengin'den Beşiktaş taraftarına mesaj


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan deneyimli kaleci Tolga Zengin, siyah-beyazlı taraftarlara şampiyonluk yolunda takımı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Tolga, sosyal medyadan Beşiktaş Futbol Takımı'nın sahada kol kola girip galibiyet sözü verdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Tecrübeli file bekçisi, paylaşımında hayatta futbol dışında bir tutkusunun olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hayatta sahip olduğum her güzelliğin, her mutlu anın altında futbolun imzası var. Küçücük bir çocukken sokak aralarında hangi sevdayla bağlandıysam bu meşin yuvarlağa, hayatım boyunca da öyle devam etti. Belki de futbolu, hayatın kendisine çok benzediği için bu kadar sevdim. İnişleri, çıkışları, üzüntüleri, sevinçleri, başarıları ve başarısızlıklarıyla... Ben kariyerim boyunca bunların hepsini yaşadım. Pişmanlıklarım da oldu ama her gece kafamı yastığa koyduğumda elimden gelenin en iyisini yapmış, terimin son damlasına kadar mücadele etmiş olmanın huzurunu yaşadım. Şampiyonluklar da gördüm, omuzlarda da taşındım, adıma tribünde şarkılar da söylendi, ıslıklandım da ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim, başınızı öne eğdirecek bir hareket yapmadım. Çünkü ben futbolu sokaklarda, tertemiz duygularla sevdim."

Camialarda kişilerin geçici olduğunu aktaran 35 yaşındaki kaleci, "Futbolcular, profesyoneller, yöneticiler olarak biz bugün varız yarın yokuz. Baki olan her şartta bu kutsal formanın arkasında olan camiadır. Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun, koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk sizin desteğinizle gelecek çünkü. Tek yürek olursak aşamayacağımız engel yok. Çünkü biz birlikte daha güzeliz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:08
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