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Aktüel TOKİ'den, Mamak'taki bazı konutlarda su sıkıntısı yaşanmasına ilişkin açıklama:
Aktüel

TOKİ'den, Mamak'taki bazı konutlarda su sıkıntısı yaşanmasına ilişkin açıklama:

"Ana hatları İdaremizce yapılan altyapı imalatları için kanal katılım bedeli alınmaması gereken kentsel dönüşüm projesinde 27 Ekim'de ASKİ tarafından 407 bin lira kanal katılım payı alınmış olup bu bedel ödendikten sonra İdaremizin altyapı imalatları sorumluluğu da kalmadığı halde her aşaması takip edilmiş ancak ASKİ hiçbir şekilde tamamlanmış olan hatta bağlantı izni vermemiştir" - "İdaremiz tarafından, teslim edilmiş olan konutlarda yaşayan vatandaşlarımızın şebeke su bağlantısı yapılana kadar sıkıntı yaşamamaları için tüm kullanma suyu depolarından konutlara su verilmiş ve verilmeye devam etmektedir" - "Söz konusu konutların olduğu bölgede ASKİ tarafından 1 metre dahi hat yapılmamış olup, tüm altyapı hatları İdaremizce yapılmış olmasına rağmen çözümsüzlük kendileri tarafından oluşturulmuş, söz konusu haber yayınlandıktan sonra ASKİ tarafından günlerdir onaylanmayan projeler, hemen yine kendileri tarafından onaylanmış ve hatlara su verilmiş, yani ASKİ sonunda görevini yapmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:56:15 -
TOKİ'den, Mamak'taki bazı konutlarda su sıkıntısı yaşanmasına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Ankara Mamak'taki toplu konut projesi kapsamındaki bazı konutlarda yaşanan su sıkıntısının ASKİ'den kaynaklandığını, konuyla ilgili yapılan haberlerin ardından harekete geçerek sorunu çözdüğünü bildirdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 3'üncü Etap 948 Konut Projesi'nde yaşanan su sıkıntısıyla ilgili bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin kamulaştırma işlemlerinin 28 Temmuz'da tamamlandığı, altyapı projeleri onaylandıktan sonra da imalatların yapımının ASKİ tarafından onaylanan projelere göre ağustos ayında tamamlandığı belirtildi.

ASKİ'nin kendi onaylı projelerine göre yapılan imalatları kabul etmediği ve türlü bahaneler göstererek içme suyu hattına su vermediği belirtilen açıklamada, İdare'nin hatlara su verilmesine engel teknik bir sorun bulunmadığını defalarca iletmesine rağmen ASKİ'nin bunu yerine getirmediği aktarıldı.

Söz konusu durumla ilgili ASKİ üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantıdaki tüm taahhütlerin TOKİ tarafından yerine getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle belirtmek isteriz, ana hatları İdaremizce yapılan altyapı imalatları için kanal katılım bedeli alınmaması gereken kentsel dönüşüm projesinde 27 Ekim'de ASKİ tarafından 407 bin lira kanal katılım payı alınmış olup bu bedel ödendikten sonra İdaremizin altyapı imalatları sorumluluğu da kalmadığı halde her aşaması takip edilmiş ancak ASKİ hiçbir şekilde tamamlanmış olan hatta bağlantı izni vermemiştir. Ayrıca projede bulunmayan farklı içme suyu hatları ASKİ tarafından talep edilmiş ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bu hatlar da İdaremiz tarafından ivedilikle tamamlanmış ve bu hatların projeleri de ASKİ'ye onaya sunulmuştur. İdaremiz tarafından, teslim edilmiş olan konutlarda yaşayan vatandaşlarımızın şebeke su bağlantısı yapılana kadar sıkıntı yaşamamaları için tüm kullanma suyu depolarından konutlara su verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Bu kullanma suyu ise ASKİ'den ücret karşılığında yüklenici firma tarafından alınmıştır."

Diğer taraftan söz konusu konutların olduğu bölgede ASKİ tarafından 1 metre dahi hat yapılmadığı vurgulanan açıklamada, "Tüm altyapı hatları İdaremizce yapılmış olmasına rağmen çözümsüzlük kendileri tarafından oluşturulmuş, söz konusu haber yayınlandıktan sonra ASKİ tarafından günlerdir onaylanmayan projeler, hemen yine kendileri tarafından onaylanmış ve hatlara su verilmiş, yani ASKİ sonunda görevini yapmıştır." denildi.

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