TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 31 Ekim’de sona erecek. Başvuru yapacak olanlar ise borçlarını ödeyecekleri daireleri kiraya verme durumları olup olmadığını araştırıyor.

TOKİ’den alınan konutu kiraya verebilir mi? TOKİ’den alınan ev ne zaman kaç aç sonra kiraya verilebilir?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi ilk etap anahtar teslimlerinin iki yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Vatandaşlar daire borçlarını 240 ay vade ile ödeyebilecekler. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliler, ikamet ettikleri semtten ayrılma istemeyebiliyor. Bu sebeple TOKİ’den aldıkları evlerde yaşamak yerine burayı kiraya vermeyi düşünüyor. Bu noktada ise akıllara ‘TOKİ taksiti ödenen daire kiraya veriliyor mu?' sorusu geliyor.

Konuyla ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum, “Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" dedi.