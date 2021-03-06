TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TOKİ'nin sosyal konut projesine ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Binlerce vatandaş, TOKİ'nin sosyal konut projesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?