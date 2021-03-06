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Yaşam TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?
Yaşam

TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TOKİ'nin sosyal konut projesine ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Binlerce vatandaş, TOKİ'nin sosyal konut projesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:03:00 -
TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

Sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başladı. TOKİ’nin Sosyal konut projesi geçtiğimiz sene gündeme oturan projelerinden birisi oldu. TOKİ vatandaşlara çok özel ödeme planları ile konut satışı yapacağını açıklamıştı.

100.000 adet inşa edilecek proje için ise yüz binlerce vatandaş başvuruda bulundu. 2021 yılında yapılacak olan sosyal konut projelerine dair detaylar merak ediliyor.

TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

Yurt genelinde ev almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği ilanların başında TOKİ 2021 yılı sosyal konut projesi ilanı gelmekte. TOKİ Başkanlığı salgın sürecinin etkileri nedeniyle programında sarkma yaşadı. TOKİ Başkanlığı’nın önümüzdeki günlerde sosyal konut projesine dair resmi açıklamada bulunması ön görülüyor.

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