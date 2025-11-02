  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Tokatlar havada uçuştu! Başakşehir'de taksici kavgası kamerada
Yaşam

Tokatlar havada uçuştu! Başakşehir'de taksici kavgası kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Başakşehir’de iki taksi şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Başakşehir’de akşam saatlerinde bir alışveriş merkezi önünde iki taksici arasında başlayan tartışma, dakikalar içinde kavgaya dönüştü.

Çevredekiler şaşkınlıkla izledi

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç taksici, yaşça kendisinden büyük olan taksiciye tokat attı. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere şahsın, diğer taksiciye tokat attığı ve çevredekilerin şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1’i öldü, 1’i yaralandı
Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1’i öldü, 1’i yaralandı

Yerel

Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1’i öldü, 1’i yaralandı

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı
Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Yerel

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Film izler gibi izlediler: Metroda yumruk yumruğa kavga!
Film izler gibi izlediler: Metroda yumruk yumruğa kavga!

Yerel

Film izler gibi izlediler: Metroda yumruk yumruğa kavga!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık
Gündem

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Ankara’da pazar ziyareti yapan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Semra Dinçer arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gökçek'..
Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı
Gündem

Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik ..
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ
Gündem

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BASKİ'de kullanılan güvenlik duvarı sistemi ihalesinin, geçen yıl Kasım ayında İsrailli "Chec..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23