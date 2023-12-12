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Ekonomi Togg'un T10X aracı 15 binden fazla kullanıma ulaştı!
Ekonomi

Togg'un T10X aracı 15 binden fazla kullanıma ulaştı!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 17:51:00 -
Togg'un T10X aracı 15 binden fazla kullanıma ulaştı!

Togg, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğunu açıkladı.

Togg, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğunu açıkladı.

Togg'dan yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X kullanıcılarımızla buluştu." denildi.

Açıklamada, 2 servis noktamız kullanıcılarımızın hizmetinde. Tüm temas noktalarımıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 444 DC, 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti 81 ilde." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

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