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Otomotiv TOGG ne zaman satışa çıkacak?
Otomotiv

TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Milyonlar yerli otomobilin ne zaman satışa sunulacağını merak ediyor. Sık sık 'Togg ne zaman satışa çıkar?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, TOGG bu sene satışa çıkacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 22:54:00 - 2022-07-25 23:02:10
TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Milyonlar yerli otomobilin yollara çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek" dedi.

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