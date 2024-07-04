Togg, elektrikli otomobil pazarının lideri oldu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektrikli otomobil Togg T10X, 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. Togg, ocak-haziran döneminde elektrikli otomobil pazarında lider oldu.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin raporuna göre; Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise %8,7 azalarak 115.026 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışlarında artış

Ocak-haziran arası 6 aylık dönemde, Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları da artış gösterdi. Buna göre elektrikli otomobil satışları 39.405 adetle yüzde 8,5 pay aldı.

Yerli Milli Otomobil Togg, lider!

Derlenen verilere göre Togg, yılın ilk 6 ayında 13 bin 21 adet satış gerçekleştirdi. Togg'un en yakın rakibi ise BMW ve Tesla oldu. BMW 3 bin 808 elektrikli otomobil satarken, Tesla 3 bin 82 adette kaldı.

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