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Otomotiv TOGG 180 km hızla görüntülendi
Otomotiv

TOGG 180 km hızla görüntülendi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, normal trafikteki yüksek hızlı sürüş testi gerçekleştirilirken 180 km'nin üzerinde bir hızla görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 15:26:00 -

TOGG imzalı ilk yerli otomobil modeli SUV formunda olacak ve bir aksilik olmazsa kurulumu süren Gebze merkezli fabrikada 2022 sonunda üretime alınacak. Resmi satış fiyatı halen açıklanmayan tamamen elektrikli otomobilin, 2023’ün ilk yarısında yollara çıkarılması hedefleniyor.

180 km hızla yakalandı

Bir sürücünün trafikte kaydettiği görüntüye yerli otomobil TOGG'un SUV versiyonu girdi. Normal trafikteki yüksek hızlı sürüş testi gerçekleştirilirken görüntülenen TOGG'un arkasındaki aracın 180 km üstü bir hızda olduğu ve TOGG'un da bu hızda olduğu anlaşılıyor.

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