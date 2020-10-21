TMO, Suriye'deki sivillere ve ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat sağlayabilecek

ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Suriye'de yaşayan siviller başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi diğer ülkelere veya buralardaki ihtiyaç sahiplerine, belirlenen miktarda un ve bakliyat sağlamakla görevlendirildi.

Söz konusu hibe için TMO'nun görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TMO, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi diğer ülkelere veya bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı unu ve toplamda 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohudu hibeyle görevlendirildi.

TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ofise yapılacak bildirim üzerine, Türk Kızılayı veya AFAD'a teslim edilecek. Ürünlerin nakliyesi ve dağıtımı AFAD'ın koordinasyonunda Türk Kızılayı veya AFAD tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ilgili ödeneklerinden karşılanacak.

Bu karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri, TMO tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Karar, 1 Ekim 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.