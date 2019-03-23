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TL güçlü bir para birimi

Kur ataklarından güçlenerek çıkan TL, yabancılarca yakından takip ediliyor. 2018’de iç piyasada dolarda yaşanan dalgalanmanın doğal bir durum olmadığını belirten Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Brooks, “Ama TL kuvvetli bir para birimi. Bunu rakamlar da ortaya koyuyor” mesajını verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:25
TL güçlü bir para birimi

Bursa’da bu yıl sekizincisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde TL’ye övgü yağdı. İş dünyası ve finans sektörü temsilcilerini buluşturan zirvenin ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ oturumunda söz alan Uluslararası Finans Enstitüsü (The Instute of International Finance-IIF) Genel Müdürü Robin Brooks, geçen sene yaz aylarında TL/dolar kurunda yaşanan dalgalanmalara işaret ederek, “O dönem her arenada bu kur artışlarının doğal olmadığına dikkat çekmeye çalıştık” dedi.

Türkiye’nin büyüme kapasitesi var

TL’nin kuvvetli ve iyi bir para birimi olduğunu kaydeden Brooks, şöyle konuştu: “Bunu rakamlar da net bir şekilde ortaya koyuyor. Şu anda baktığımız zaman dolar 5,5 lira civarında ve bunun aslında iyi bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Biz hep bu aşırı durumların piyasada yerinin olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Çok faal bir şekilde bunun anlatılabilmesi, izah edilebilmesi için çabalıyoruz. Bize göre TL çok önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye genç bir ülke. Bu ülkenin büyüme kapasitesi var. Şüphesiz, şu aşamada dış sermaye yatırımı çok kritik. Yabancı yatırımcılar için Türkiye’nin denge değeri, TL’nin denge değeri nedir, bunu anlatabilmek, izah edebilmek çok önemli.” Brooks, ABD Merkez Bankası FED’in geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının TL’ye fazla etki etmediğini de dile getirdi.

Trump’ın sağı solu belli değil

Dünya genelindeki kur dalgalanmaların nedenlerine değinen Brooks, şunları söyledi: “Sebeplerden biri popülizm ve de ABD gibi çeşitli yerlerde zuhur eden öfke. Bunun bir kısmı Çin’e, bir kısmı da yükselmekte olan piyasalara yönelik. Çünkü ABD’deki iş ya da imalat 20 yıldır yükselmekte olan piyasalara kayıyor. Tabii jeopolitik riskleri de unutmamak gerekiyor. Donald Trump çok sağı solu belli olmayan biri. Küresel anlaşmaları sarsıyor. Türkiye gibi bir ayağı Asya’da, bir ayağı Avrupa’da olan bir ülke için durum hiç de kolay değil.

Dış sermayeye bağımlılık azaltılmalı

Türkiye’de dış sermayeye bağımlılığın bir miktar daha azaltılması uyarısı yapan Brooks, “Eğer daha öngörülebilir politikalar teşvik edilebilirse beklentiler gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.

İşte yatırımlar ve hedefler...

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılan işadamları yatırımları ve hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kim ne dedi?

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter: Türkiye’de jet yakıtı pazarı büyüyor. Sadece İstanbul Havalimanı tam kapasite devreye girdiğinde, jet yakıtı tüketiminin yüzde 60’ını oluşturacak. Türkiye, yıllık 5,3 milyon tonluk jet yakıtı ihtiyacının yüzde 90’ını yerli üretimden karşılarken, STAR’dan sonra ithalat sıfırlanacak.”

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar:  “Seçim sonrasında piyasaların tekrar normalizasyona gireceğini tahmin ediyorum. Senenin ikinci yarısından itibaren yeniden büyümeye geçilecek. Tabii bu ortamda dışa açılmaya önem verilmeli. Gelişmiş pazarların daha istikrarlı olduğu bilinmeli. Buralara girmenin önemli fırsatlar oluşturacağı unutulmamalı.”

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir: “Hükümetin başlattığı Yeni Ekonomik Program’a tüm aktörlerin uyması durumunda yeniden eski büyüme oranlarına yaklaşılacaktır. İlk çeyrekte bu programda öngörülen rakamlara ulaşıldı. Yıl sonuna kadar bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Biz de süreçte grup olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz.”

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince: “Turizm sektöründe 2018’de çok iyi sonuçlar aldık. 2019’un da rekorlara imza attığımız bir yıl olmasını bekliyoruz.”

Şölen Grubu CEO’su Elif Çoban: “2018 çok yorucu ve zor bir yıl olmasına rağmen yüzde 46 büyümeyi başardık. Rekabetin yoğun olduğu atıştırmalık sektöründe başarımızın temelinde katma değerli yatırımlar bulunuyor. 72 milyar dolarlık sektöre 20 tane Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesi yüzde 80 oranında hâkim. Türkiye’nin bu pazarda payı yüzde 0,5. Hedefimiz bu oranı artırmak.”

TAV CEO’su Sani Şener: “Havalimanı işletme şirketlerimizi ve hizmet şirketlerimizi topladığımızda 76 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Otonom olarak yönetilen bu şirketlerimizi büyümeye ve önemli projelerde yer almaya aday.

Yatırım liderleri umutlu

Yatırım Liderleri’ oturumunda ise şirketlerin odağındaki pazarlar masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’ın yaptığı panelde Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah TaminceLimak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Şölen Grubu CEO’su Elif Çoban konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:25
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Uludağ Ekonomi Zirvesi
  4. TL
  5. Global Belirsizlikte Büyüme
  6. Uluslararası Finans Enstitüsü (The Instute of International Finance-IIF) Genel Müdürü Robin Brooks
  7. ABD
  8. Donald Trump
  9. dış sermayeye bağımlılık
  10. STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter
  11. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
  12. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir
  13. Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince
  14. Şölen Grubu CEO’su Elif Çoban
  15. TAV CEO’su Sani Şener
  16. YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan

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